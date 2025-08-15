Íî¹çÇîËþ»á¡¡¥ì¥ª¿Í·Á¤Î°Õ³°¤ÊÆþ¼êÊýË¡¡Ö¥ª¥ì¡¢ÂÇ¤Ã¤¿µ²±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤Ë±þ¤¸¡¢¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µå±ã°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á´¤ÆËÜ¿Í¤Î¤È¤³¤í¤ØÆÏ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö·î´ÖMVP¤ÇÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤«¤éÌîºÚ1Ç¯Ê¬¤È¤«¡¢µíÆý1Ç¯Ê¬¡¢ÊÆ1Ç¯Ê¬¤È¤«¡£µåÃÄ¤¬»ÜÀß¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡Ë¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ÏµåÃÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤Ø´óÂ£¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Éð¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ÐµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥ì¥ª¿Í·Á¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¾Éð¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼Â¦¤ÎÁª¼ê¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥ì¥ª¿Í·Á¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¡ÊÀ¾ÉðÅê¼ê¤Î¡Ë¿¹ÈËÏÂ¤Ë¡È¥ì¥ª¿Í·Á¤¯¤ì¤è¡£¤ªÁ°¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤Í¤¨¤«¤é¡É¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥ª¿Í·Á¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿Íî¹ç»á¤Ï¤³¤Î¿¹ÈËÏÂ»á¤È¤ÎÌóÂ«¤ò´°Á´¤ËÍú¹Ô¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ë»þ¡¢Íî¹ç»á¤¬¡Ö¥ª¥ì¡¢¤ªÁ°¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¤È¿¹»á¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¤¤ä¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ì¡¢ÂÇ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿¹»á¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï70ÂÇ¿ô22°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.314¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤Ç9ÂÇÅÀ¡£¤·¤Ã¤«¤ê2ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£