¡ÚÀï¸å£¸£°Ç¯¡Û¿®½£¾åÅÄ¤ÎÀïË×²è³ØÀ¸°ÖÎîÈþ½Ñ´Û¡ÖÌµ¸À´Û¡×¤«¤é»³¸ý¤Ø¡¡¡ÈÆÃ¹¶¤ÎÄ®¡É¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¡¡¡ôÀïÁè¤Îµ²±
¿®½£¤ÎÀï¸å80Ç¯¡£º£Ìë¤Ï¡¢³¨¤¬ÅÁ¤¨¤ëÀïÁè¤Ç¤¹¡£
²è²È¤ò»Ö¤·¤Ê¤¬¤éÆ»È¾¤Ð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀïË×²è³ØÀ¸¤Î³¨¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¾åÅÄ»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¼ç¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Ä®¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¡¦ÆÁ»³²¼¾¾¹Á
¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î³¤¤«¤é½Ð·â¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
°ËÅì½¨°ì²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤³¤Î¹õ¤¤Å´¤Î²ô¡£²óÅ·¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¼´ï¡£ÀèÃ¼¤ËÇúÌô¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¿Í¤¬1¿Í¾è¤Ã¤ÆÁà½Ä¤·Å¨¤ÎÁ¥¤Ë³¤¤ÎÃæ¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿Í´ÖµûÍë¡£¤½¤Î½Ð·â´ðÃÏ¤¬¡¢¤³¤ÎÍÚ¤«²¹ç¤ÎÂçÄÅÅç¤È¤¤¤¦½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆÃ¹¶¤ÎÄ®¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ Àï¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î²è³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¡£
¹Ö±é²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Èà¤Î³¨¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
³¨¤Îºî¼Ô¡¦¸¶ÅÄ ¿·¤µ¤ó¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ÎÁ°¿ÈÅìµþÈþ½Ñ³Ø¹»¤Ç³¨¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¿·¤µ¤ó¤ÎÄï¡¡¸¶ÅÄÌÐ¤µ¤ó¡Ê87¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤ÏÌÇÂ¿¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¤Ï(³¨¤ò)ÊÂ¤Ù¤ë½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÆü¤Ç¤³¤ì¤À¤±¸«¤é¤ì¤ë»ö¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤¹¡£¡×
¿·¤µ¤ó¤È20ºÐ°ã¤¤¤ÎÄï¡¢ÌÐ¤µ¤ó¡£·»¤¬°ä¤·¤¿³¨¤ò¡¢80Ç¯´Ö¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¤Î°äºî¤Î°ìÉô¤ò¡¢Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤ÎÀïË×²è³ØÀ¸°ÖÎîÈþ½Ñ´Û¡ÖÌµ¸À´Û¡×¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¿·¤µ¤ó¤ÎÄï¡¡¸¶ÅÄÌÐ¤µ¤ó(87)
¡Ö¡Ê½ÐÀ¬»þ¤Î·»¤Îµ²±¤Ï¡©¡Ëµ²±¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5¡¢6ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤È¤¤¤¦(µ²±)¡£ ÎÞ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ »ÅÊý¤Î¤Ê¤¤»ö¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£»þÂå¤¬»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¿·¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï20ÅÀ¡£
Ìµ¸À´Û¤Î¶¦Æ±´Û¼ç¡¢·¦ÅçÀ¿°ìÏº»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¡£²ñ¾ì¤Î350ÀÊ¤ÏËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìµ¸À´Û¡¡·¦ÅçÀ¿°ìÏº»á
¡ÖÀÖ»æ¡¦¾¤½¸Îá¾õ¤¬Íè¤¿»þ¡¢»Ä¤ê »þ´Ö¤Ï10Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡£½Ö´ÖÈà¤é ¤Ï³¨É®¤ò¤È¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê10Æü¤¢¤ë¤«¤é²¿¤«ÉÁ¤«¤Ê¤¤¡©¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï ¤ì¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ·ÝÂç¤ËÆþ¤ë¤È¿Æ»Ò¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Æ¤ë¡£¤¢¤Îº¢¡¢Èþ½Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÈó¹ñÌ±¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Î¼¡ÃË¤ÏÅìµþ¤ÇÍç¤Î½÷¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¤³¤ÎÈó¾ï»þ¤Ë¡£Â¼¤«¤é¤ÏÇò´ã»ë¡áÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¼«Ê¬¤òÈþ¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ·»Ëå¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¿ÀïÊ¿ÏÂ¡¢ÌµÇ°¤ÎÎÞ¡¢¤¢¤Î»ÍÊ¸»ú¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤ì¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹ð¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤¿¤à¤¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬Àï Áèµ¾À·¼Ô¤À¤«¤éµã¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´¤¯¿È¶á ¤Ê¿Í¤ò°¦¤·¤¤Ã¤¿¾Ú¤·¤¬¤¢¤ë¡£
Èà¤é¤ÎÉÁ¤¤¤¿Í¼¾Æ¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢Ä«¾Æ¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î»³²Ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¸À´Û¤Ï¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¡£84ºÐ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¡Ä¡Ä¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¼êÃÙ¤ì¤ÇÌÀÆü»à¤Ì¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¡×
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¡»°±ºÏÂ¼Ó¤µ¤ó¡Ê25¡Ë
¡Ö¿·¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î³¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ä¹ü¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¿·¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¸Î¶¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ ¤¤¤¿³¨²è¤¬¡¢°ä¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤ì¤è¤ê¤âÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê ¤È»×¤¤¡Ä¡Ä»×¤¦¤È¤³¤í¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡£¡×
¸¶ÅÄ ¿·¡ÊµýÇ¯24¡Ë
1919(ÂçÀµ8)Ç¯¡¡8¿Í·»Äï»ÐËå¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸
1937(¾¼ÏÂ12)Ç¯¡¡ÅìµþÈþ½Ñ³Ø¹»(¸½ÅìµþéºÂç)Æþ³Ø
1942(¾¼ÏÂ17)Ç¯¡¡Î¦·³À¾ÉôÂè4ÉôÂâ(»³¸ý»Ô)ÆþÂâ
1943(¾¼ÏÂ18)Ç¯¡¡8·îÅë¾è¤·¤¿Í¢Á÷Á¥¤¬¥½¥í¥â¥ó½ôÅç²¤ÇÊÆ·³¤Ë·âÄÀ¤µ¤ìÀï»à