日向坂46富田鈴花、シティホテルでのランジェリーカット＆1番お気に入りの衣装カット解禁【鈴花サーキット】
【モデルプレス＝2025/08/15】日向坂46・富田鈴花が8月5日に発売した1st写真集「鈴花サーキット」（光文社）が、週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」にて1位を獲得。この度、1位を記念して2枚のカットが公開された。
【写真】日向坂46富田鈴花、美ボディ際立つランジェリー姿披露
8月15日に発表されたオリコン週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」にて1位を獲得した本作。これを記念して解禁されたカットの1枚目は、シティホテルで撮影されたパーフェクトスタイルが際立つランジェリー姿で、ちょんまげヘアがポイント。ヘルシーかつ、富田の持つ「あどけなさ」を存分に引き出した珠玉カットとなっている。
もう1枚は、富田本人が今作の衣装の中でも1番のお気に入りだという、赤いセットアップ。舞台はギンピーというロードサイドの小さな街。夕陽があたり一面を黄金色に染めていくなかで撮影された1枚である。
本写真集は、卒業を目前にした富田がオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような1作となる。
また、大胆な水着姿や初ランジェリーショットも。オーストラリアの美しいロケーションの中、夢だったという写真集で、身長165センチ・グループ最強とも言われるパーフェクト・スタイルを披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46富田鈴花、美ボディ際立つランジェリー姿披露
◆富田鈴花、シティホテルでのランジェリーカット＆1番のお気に入りカット解禁
8月15日に発表されたオリコン週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」にて1位を獲得した本作。これを記念して解禁されたカットの1枚目は、シティホテルで撮影されたパーフェクトスタイルが際立つランジェリー姿で、ちょんまげヘアがポイント。ヘルシーかつ、富田の持つ「あどけなさ」を存分に引き出した珠玉カットとなっている。
◆富田鈴花、1st写真集「鈴花サーキット」
本写真集は、卒業を目前にした富田がオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような1作となる。
また、大胆な水着姿や初ランジェリーショットも。オーストラリアの美しいロケーションの中、夢だったという写真集で、身長165センチ・グループ最強とも言われるパーフェクト・スタイルを披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】