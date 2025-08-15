太平洋戦争末期、戦況が悪化し追い込まれる中日本は決死の特攻作戦を決行し、多くの若者が命を落としました。



空に憧れ航空隊に志願した96歳の男性が新潟県魚沼市にいます。国のためにと命をなげうち飛び立つ特攻隊を見送った男性の証言に迫ります。

■空と海の美しい光景が特攻の舞台に 元海軍男性の証言

澄み渡る青空そしてどこまでも続く水平線。この美しい景色が、悲劇の舞台になる時代がありました。太平洋戦争末期に日本軍が行った敵の戦艦に体当たりする「特攻」です。





■元海軍の96歳男性 忘れられない80年前の記憶

【元海軍 桜井長次さん(96)】「お国のために戦死するのが当たり前みたいになって.馬鹿馬鹿しいと思っている。日本の国のあり方がそういうあり方であったけども」80年前の記憶を見つめます。

ことしもデイサービスで一つ歳を重ねました。



≪施設の職員は≫

「長次さん96歳おめでとうございます。これからも長生きしてください。おめでとうございます」



新潟県魚沼市に住む桜井長次さん96歳。



決して忘れることのできない80年前の記憶があります。



≪元海軍 桜井 長次さん≫

「日本の軍人は最後は自分から敵艦に自爆するのがほとんどだ」

■空に憧れ14歳で予科練に 待ち受ける厳しい訓練

昭和4年、旧小出町、現在の魚沼市で4人兄弟の三男として生まれた長次さん。



14歳の時に志願して入ったのが、「海軍飛行予科練習生」通称「予科練」でした。当時、「予科練」では14歳半から17歳までの少年を全国から選抜し、航空機の搭乗員として訓練を実施していました。



≪桜井長次さん≫

「台から飛び降りたくらい嬉しかった。そこまで合格する同級生は数いなかったから嬉しかった」





14歳で入隊した長次さんは三重、奈良の航空基地を経て鹿児島の鹿屋航空基地へ配置されます。そこで待ち受けていたのは、厳しい訓練の毎日でした。



≪元海軍 桜井長次さん≫

「みんな並べて手すりにつかまってケツを出して上官からたたかれる」



「本当に厳しかったんだ。航空隊に入ったばっかりに逃げたいなという気持ちになったことはある。たたかれてばかりいるくらいなら家へ逃げていきたい気持ちは確かにあった」

■家族へ宛てた手紙 家族にも吐けぬ弱音

そのころ、長次さんが家族に宛てた手紙が残されています。



≪家族に宛てた手紙より≫

『小生、入隊以来元気旺盛に軍務に邁進致しておりますからご安心ください』

『1日も早く一人前の軍人となって第一線で御奉公できるよう邁進致して居ります』



手紙に押された検閲済の印…。家族にさえ弱音を吐くことができませんでした。



■戦況悪化により決行された特攻作戦

太平洋戦争末期。戦況が悪化し、追い詰められた日本軍は決死の作戦を決行。命と引き換えに爆弾を積んだ飛行機で敵の戦艦に体当たりをする特攻作戦です。



当時、長次さんがいた鹿屋航空基地は、日本最大の特攻拠点の地として知られ908名の特攻隊員が飛び立ち命を失いました。



長次さんは、出撃命令が下され飛び立つ多くの先輩の姿を見送りました。



≪桜井長次さん≫

「（出撃命令が下された隊員は）食堂から出る食事も全然違っていた。特攻隊が出撃するときは、赤飯とかに代わって普通のご飯じゃなかった」



Qいずれは特攻することも考えられたと思うが恐怖は？

「全然なかった。ただ俺も先輩についていこうと思っただけで亡くなるということは考えもしなった」



Q鹿屋から飛び立つ先輩の姿は見た？

「それが仕事だからみんなで送るのが。勇ましいぐらいのつもりで自分たちもその思いをするくらいの気持ちで見送ったんだ」

■"当たり前"に感じていた特攻作戦

「国のために、家族のために」と、多くの未来ある若者が空に散りました。



1945年8月15日。長次さんは、出撃命令を受けることなく終戦を迎えました。

上官から終戦を知らされないまま、自由解散を命じられ、長岡へたどり着き空襲で焼け野原となった街を見て、敗戦を知ったといいます。



≪桜井 長次さん≫

Q死を前提とした体当たりの攻撃は当時どう思っていた？

「当たり前だと思っていた」



Q今振り返るとそれは当たり前ですか？

「ばかばかしいと思っている。日本の国のあり方がそういうあり方であったけども」

■武運長久 戦争で引き裂かれた4人兄弟 戦死した兄への思い

ことし5月、長次さんは息子・俊幸さんとともに墓参りに訪れました。墓で眠るのは長次さんの2人の兄です。



男4人兄弟の三男として生まれた長次さん。武人としての命運が長く続くようにという四字熟語「武運長久」からそれぞれ名前が付けられました。



（長男：武、次男・運 三男：長次 四男：久夫）



しかし、長男・武さんは終戦の年の5月にフィリピン・ルソン島で戦死。22歳でした。また次男・運さんは丁稚奉公先で結核にかかり息を引き取りました。



≪桜井 長次さん≫

「武は一番真剣で家のために尽くしてきた倅だから、本当に考えてみるとさみしい。運は勉強ができた子だった」



戦争で引き裂かれた兄2人に思いを馳せ、静かに手を合わせます。



≪桜井 長次さん≫

「終戦がもう少し早ければ今頃は一緒にいられたかもしれない。戦争は大嫌いになった。あの頃は勇ましくよかったけれど今になると戦争は本当に一番してはならないことだ」



■戦後は大工に 癒えぬ戦争の記憶

戦後、鹿児島から地元に戻り、大工として働いた長次さん。過去の辛い記憶は癒えず、家族にさえ戦争の話をしませんでした。



しかし、自分が話をしなければ悲劇を伝える人がいなくなってしまうと、10年前から戦争の体験を周囲に語るようになりました。

■戦争の記憶を次の世代へ

現在は月の半分をデイサービスで過ごす長次さん。施設の職員にも当時の記憶を伝えます。



≪桜井長次さん≫

「飛行機に乗って出るときは、命がないと思って出かけるんだ」

≪施設の職員は≫

「怖かったよね？」

「うん」



戦争を知らない世代へ見せたいものがありました。

海軍への入隊にあわせ近所総出でしたためてくれた日章旗です。今ではすっかり色褪せ80年という歴史を物語ります。



≪施設の職員は≫

「必勝桜井長次君。これ出かけていくときに書いてくださったってことなのかな？」



≪桜井 長次さん≫

「これかいそうそう」



≪施設の職員は≫

「こういうのみんなもらって握りしめていったんだ」



≪桜井 長次さん≫

「16、17歳で肩にかけて掲げて」



≪施設の職員は≫

「日本のために行ったわけでしょ。戦争なんかしちゃだめだよね」



≪施設の職員は≫

「しない方がいい」

■国のために戦地の空へと散った若者たち

長次さんが入隊した「予科練」では終戦までの15年間で約24万人が入隊し、うち2万4000人が戦地へ旅立ちました。中には特攻隊として出撃した人も多く、戦死者は1万9000人にのぼります。



≪桜井 長次さん≫

「特攻隊は今思えば気の毒。あの頃であれば当たり前のことだけど、なんといっても健康でこうしていられることは幸せだと思わないと」



国のためにと戦地の空に散った若者たち。戦後80年、長次さんの証言は私たちに平和の意味を問いかけています。