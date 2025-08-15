富田鈴花1st写真集より、ちょんまげヘアランジェリーカット＆赤のセットアップ姿公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■富田鈴花1st写真集『鈴花サーキット』オリコン週間BOOKランキング＆ジャンル別「写真集」で1位獲得！

日向坂46の富田鈴花の1st写真集『鈴花サーキット』（8月5日発売）が、オリコン週間BOOKランキング（8月15日発表）および同ランキングのジャンル別「写真集」で1位獲得。それを記念して、新規カット2枚が公開された。

シティホテルで撮影されたパーフェクトスタイルが際立つランジェリーカットは、“ちょんまげ”ヘアがポイント。ヘルシーかつ、富田の持つ“あどけなさ”を存分に引き出した珠玉のカットだ。

もう一枚は、富田本人が今作の衣装の中でもいちばんのお気に入りだという赤いセットアップ。舞台はギンピーというロードサイドの小さな街。夕陽が辺り一面を黄金色に染めていくなかで撮影された、美しさと愛しさが止まらないカットに仕上がっている。

PHOTO BY 峠雄三 (C)光文社

メイン写真：『鈴花サーキット』通常版表紙

書籍情報

2025.08.05 ON SALE

日向坂46 富田鈴花 1st写真集『鈴花サーキット』

写真集 OFFICIAL X

https://x.com/suzy_aussie2025

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/