現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。オールスターなどで活躍に応じ、授与される賞品について振り返った。

落合氏は1983年に広島市民球場で実施されたオールスター第3戦でMVPに輝き、マツダの車をゲットした。その行方について「車が（手元に）なければ乗ったと思う。当時は持っていた。1人で2台も3台もいらないじゃない。欲しいという人に譲りました」。ロッテのコーチである千田啓介氏に譲渡したという。事前に「（賞品の）車をもらったら、ちょっと俺に譲ってくれないか」と“予約”が入ることもあった。

球宴では他に「優秀選手には家具だったり、電化製品だったり。（もらった）家具は今でも使っているよ」と物持ちの良さをうかがわせた。「サンヨーオールスターでは優秀選手（の賞品）はテレビだった。名古屋のマンションを家具付きで貸していたんだけど、各部屋にオールスターで獲ったテレビを据え付けてね」と有効に活用したことを明かした。

95年に横浜スタジアムで実施されたオールスター第1戦でMVPに輝いた際は賞品ではなく、賞金になっていたという。落合氏は「車の方がよかったのかなと思ったことはある。お金は消える。モノは残る」。自身で頻繁に利用することはなくても、物品なら思い出として残りやすいことを語った。