「荷物重くて肩こり」の人へ！【niko and ...】大人におすすめ♡「おしゃれデイパック」

持ち歩く必需品が多く、ハンドバッグやショルダーバッグでは肩こりが気になる……。そんな悩みを抱える大人女性は、両肩で荷物の重量を受け止められるデイパックを試してみて。【niko and ...（ニコアンド）】では、大人女性のワードローブにもあわせやすいおしゃれなデイパックが種類豊富に揃っているもよう。肩の負担を軽減させつつ、おしゃれ見えも叶えてくれそうなおすすめデイパックを紹介します。

細かなサイズ調整がきくシンプルなデザイン

【niko and ...】「オリジナルポーチ撥水デイパック」\6,990（税込）

ころんと丸みを帯びたフォルムがモードでシンプルなデザインのデイパック。大きすぎないサイズ感は日常使いしやすく、主張しすぎないロゴも大人コーデに馴染みそうです。サイドのドローストリングやフロントのベルトで細かくサイズ調整ができるのも魅力的。通勤バッグからマザーズバッグまで、幅広い用途で重宝するはず。

小ぶりなフォルムにギャザーポケットが大人可愛い

【niko and ...】「オリジナルギャザーライトデイパック」\4,752（税込・セール価格）

バックルがあしらわれたフロントのギャザーポケットが甘口なアクセントになった、大人可愛いデザインのデイパック。小ぶりなサイズ感ながら「嵩張らず柔らかい作りで身体に沿いやすく、見た目以上にたっぷり入る」（公式オンラインストアより）とのこと。外ポケットが豊富なため、荷物を手間なく取り出しやすいのも思わず頼りたくなるポイントに。

キレイめ派も持ちやすい落ち着いた上品デザイン

【niko and ...】「【竹下玲奈×NAVYS】コラボ デイパック」\2,795（税込・セール価格）

こちらのアイテムは、キレイめ派の大人女性もスタイリングに取り入れやすい落ち着いたデザインが魅力。ツヤのある素材に合成皮革素材を組み合わせることで高級感を演出しています。A4サイズの書類や13インチのPCも収納可能で、荷物が多めという人も安心。本体のサイドにファスナーがついているため、メインの間口を開ける手間を省けるのも嬉しいポイントです。

旅行・アウトドアの相棒になる大容量タイプ

【niko and ...】「オリジナルメニーポケットデイパック」\6,930（税込）

日常だけでなく旅行やアウトドアにも使えるデイパックなら、約15.6L容量のこちらをチェック。ボリュームのあるサイズに細かくポケットを配置し、単体で荷物の収納と整理を担ってくれそうです。太めのショルダーベルトにクッションが入っていたり、フィット感を高めるチェストベルトがついていたりと、多い荷物の負担を軽減する工夫が多数ちりばめられています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ