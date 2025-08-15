巨人の井上温大投手が14日、次回先発の16日・阪神戦に向けて「絶対に勝たなければいけない試合」と強く意気込みました。

1日に登録抹消された井上投手は今季16試合に先発して3勝6敗、防御率3.31です。直近登板となった7月31日の中日戦では、5回途中で被安打8、3失点で降板。5回ノーアウト1塁の場面ではファーストゴロの際に井上投手が1塁ベースカバーに入っておらずダブルプレーを取り損ね、試合後に阿部慎之助監督や杉内俊哉投手チーフコーチから苦言を呈されていました。

約半月ぶりの1軍登板に井上投手は「やはり阪神(相手)ということもあり、絶対に勝たなければいけない試合。自分は自分だけの力だけで勝つのは難しいので、できることに集中してやっていきたい」と心境を明かしました。

16日の試合は6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合。「偉大な方」と印象を語った井上投手は、追悼試合に「客観的に見たらすごい試合。そういう試合に投げられることに感謝して、試合になったら自分がやるべきことに集中して投げたい」とコメントしました。

井上投手は長嶋さんが亡くなった後の初戦、6月4日のロッテ戦に先発した際は7回5失点で敗戦投手となっていました。「前回そういう日でちょっと打たれてしまったので、今回は良い姿を見せられるようにしたい」と、今度こそ長嶋さんへ勝利をささげるべくリベンジを誓いました。