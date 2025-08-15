夜空を彩る花火。種子島で1万5000発が打ち上げられました。物価の高騰や人手不足で中止や規模の縮小が相次ぐ中花火大会を未来に残そうという取り組みがロケットの町、南種子町で行われました。



町をみわたすと「ロケット」と書かれた看板が。種子島の南種子町です。種子島宇宙センターがあり日本のロケット打ち上げの拠点です。



南種子町では毎年、「ロケット祭」が開かれ、島の内外から多くの人が訪れます。





祭りではロケットの町ならではのパレードが。子どもたちが手作りのロケットの神輿を担ぎ熱気が溢れます。パレードには、JAXAの職員も参加して盛り上げます。祭りのフィナーレを飾るのは、約1万5000発の打ち上げ花火です。（南種子町企画課・立石大悟係長）「夏の一大イベントで島民にとっては欠かせない大切なものだと思っています」しかし近年、全国各地で花火大会の中止や規模の縮小が相次いでいます。物価の高騰や人手不足が原因です。（南種子町企画課・立石大悟係長）「花火大会がなくなるというのは、やっぱり子どもから大人、老人まで楽しみにしているので、やっぱり悲しいこと」さらに離島ならではの、花火の輸送費も高騰しています。そんな中、花火大会を未来に残していこうと、大手ビールメーカー「キリンビール」が南種子町に寄付をしました。（キリンビールマーケティング部ビール類カテゴリー戦略担当・児島智之さん）「100年以上にわたってビールというのは日本の風物詩とともに楽しまれてきた。我々おいしいビールを提供するというのはもちろんメーカーとしての使命ではあるんですけれども、それによって社会とかにも一つ貢献できるという重要な役割」「キリンビール」では、日本の風物詩の保全や継承を支援しようと、「晴れ風ACTION」という寄付活動をしています。2024年、西之表市の花火大会でも「晴れ風ACTION」が活用され多くの人が打ち上げ花火で笑顔になりました。(キリンビールマーケティング部ビール類カテゴリー戦略担当・児島智之さん）「私たちの活動は日本の風物詩を守るというのはもちろん。その先にある人々の笑顔を未来につないでいくというのをすごく大事に考えています」会場には多くの人が集まりました。笑顔を未来に繋げる打ち上げ花火が始まります。（客）「すごかったです。いつもより。みんな花火が好きなので、ずっとやっていってほしいです」（客）「素晴らしかったです。いつにも増して。来年も再来年もずっとロケット祭り続けてほしい」たくさんの笑顔が見られた「ロケット祭」。未来へとつながっていく花火大会になりそうです。