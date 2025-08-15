神田飲みの〆にカレー焼きそばはいかが？ ガード下の人気店が2軒隣に移転リニューアル
テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、7月23日に移転リニューアルを果たした、神田〜秋葉原をつなぐガード下の人気店「kitchen723」をご紹介。
【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#232】「kitchen723」
神田駅から秋葉原駅をつなぐガード下の人気店「kitchen723」が、2025年7月23日（723の日！）に、2軒隣の店舗に移転しました。こちらの場所は元々kitchen723の姉妹店だった「Trieste」のあった場所で、kitchen723に統合移転という形となりました。
ランチ営業は無し（Trieste時代からランチに間借り営業していた「mami+spice」が継続してランチ営業）、kitchen723としては夜のみの営業となりました。
元々はバーだったため本来の姿になったというわけで、バーらしい「ちょい呑みセット」1,500円を。日替わりのスパイスおつまみ2つとドリンクのセットです。
この日のおつまみはゲーンハンレーと似ているようで少し違うタイ風ポークカレーと、ローストラム。どちらもスパイス料理としてレベルが高く、個性もあるおいしさです。飲み物はレモンサワーを選びましたが、こちらも炭酸の具合が心地よいです。
しっかり食べたい方は看板メニューの「723全のせカレーセット」1,800円がおすすめ。定番のチキンカレーと日替わりのカレーに副菜がのるワンプレートにドリンクがつくセットです。
ハーブの利いたヘルシーなチキンカレーは安心安定のおいしさ。比較的カロリーが低いというのもうれしいポイントです。もうひとつは海老カレーでしたが、こちらもシャバッとしたテクスチャで王道のスパイスカレーといった趣。ご飯はこんにゃく米を使用しているのでチキンカレー同様低カロリーです。
少し変わったものをつまみたい時は「カレー焼きそば」1,000円がおすすめ。
ごくごく普遍的なソース焼きそばに723のチキンカレーをかけたものなのですが、ソースとカレーの味の相性が良く、どんどん箸が進みます。
「ラムとポークのスパイス肉団子」800円もインド料理のコフタと家庭料理のミートボールの間くらいの着地が楽しいです。
1階は立ち飲みスペース、2階にはテーブル席もありますが、女将なっちゃんのテンション高く楽しいトークも聞ける1階席が人気。外から見て混んでいるように見えても2階は空いているということも少なからずありますから、一声かけてみてください。
カレー激戦区神田エリアの個人的お気に入り店。今後も通い続けたいお店です。
※価格はすべて税込
＜店舗情報＞
◆kitchen723
住所 : 東京都千代田区鍛冶町2-11-17 c-3
TEL : 070-1370-8712
文：カレーおじさん、食べログマガジン編集部
撮影：カレーおじさんThe post 神田飲みの〆にカレー焼きそばはいかが？ ガード下の人気店が2軒隣に移転リニューアル first appeared on 食べログマガジン.