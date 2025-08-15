TikTokアカウント『ウニ丸』に公開されたのは、ポテトをどうしても食べたい猫さんのお姿。ポテトに迫る猫さんと必死に止める飼い主さん。鬼気迫る攻防戦に、動画は93万回再生もの人気を集めました。

コメント欄には、「なんとしても食べるのにゃーーー！」「ストッキングに入れられた時の表情」「 中身人間入ってるやろw」などの声が寄せられ、多くの人が笑いに包まれました。

【動画：ポテトを食べようとしたら、猫がやって来て……】

どうしてもポテトが食べたい猫

今日の主役は、ぽっちゃり体型が可愛いキジトラ猫の「ウニ丸」くんです。食べるのが大好きだというウニ丸くん。飼い主さんの食べ物にも興味津々なのだとか。

ある日、飼い主さんがポテトを食べようとしていたときのこと。紙袋に入ったポテトをテーブルの上に置いていたところ、ウニ丸くんがテーブルに乗ってポテトに迫ってきたといいます。

猫と飼い主の攻防戦

猫のウニ丸くんにとって、ポテトは体に毒。飼い主さんは、ウニ丸くんの頭を抑えて動きを止めようとしたといいます。頭を抑えられたウニ丸くんは、白目が剥き出しのおもしろ顔に。それでもウニ丸くんのポテトへの執念は凄まじく、すごい力で押してきたのだとか。

「なにがなんでも食べるニャー」というふうに迫ってくるウニ丸くん。「絶対にやらん」と押し返していたという飼い主さん。いくら飼い主さんに押し返されても、ウニ丸くんの視線は真っ直ぐにポテトに注がれていたのだとか。

「うちも同じ」の声と爆笑の嵐

ウニ丸くんと飼い主さんのポテトをめぐる攻防戦は、飼い主さんに軍配が上がったとのこと。「お腹壊すよ」と飼い主さん。ウニ丸くんの健康を考えたら、阻止するしかなかったようです。

ウニ丸くんと飼い主さんの攻防戦はTikTokで9.6万いいねを獲得し、540件を超えるコメントが寄せられています。猫さんが欲しいものに迫ってくるのは猫飼いさんあるあるのようで、「猫の押す力って強いよねw」「こういう時の猫ってまじで力強いよな」「これ、やるよねー！わかる」といった共感の声が多く聞かれました。

また、猫さんが欲しがる食べ物もさまざまなようで、「うちの子たちは焼き魚煮魚にきますw」「うちもパンとかアイスにそうなるわ」「うちの子は食パンに寄ってくるw」などの声が上がりました。

他にも、「ぐ、ぐぬぬぬぅううぅ」「絶対食うって言う意志を感じる」「愛おしすぎますwww」「絶対に負けられない戦いが、そこにはある」といったコメントが見られ、ウニ丸くんの姿はたくさんの人に元気や笑いをもたらしました。

TikTokアカウント『ウニ丸』には、ウニ丸くんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ウニ丸』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。