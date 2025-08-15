ご飯を食べられず地面にうずくまる子猫が保護され、先に保護されていた妹猫との再会を経て元気になっていく様子を収めた動画がYouTubeに投稿されました。動画は記事執筆時点で41万回以上再生されており、「2匹がもう離れてほしくない」「再会に感動」といった声があがっています。

【動画：弱りすぎて『ご飯も食べられない子猫』を保護→よく似たもう１匹の猫と会わせてみたら…『まさかの展開』】

衰弱した子猫を保護

ある日、投稿主さんの元にボランティアさんから届いたのは、1匹の子猫が捨てられているとの知らせだったといいます。あっという間に子猫の体調は急変してしまったとのことで、まったくご飯を食べてくれず地面にうずくまるばかりだったそうです。

急いで現場に向かってみるとボランティアさんが一足先に保護してくれていたのだとか。子猫の背骨はゴツゴツで腰骨もくっきりとわかるほどガリガリに痩せこけてしまっていたといいます。

捨てられた兄妹の再会

実は、子猫が保護される前にも別の子猫が保護されていました。警戒心からか木の上でじっと助けを待っていたそうで、衰弱していた子猫と顔立ちや柄がよく似ている子なのだとか。

「兄妹かもしれない…」と思った投稿主さんは、無事に保護された2匹の子猫を慎重に対面させてみたそう。威嚇や攻撃もなくすんなりと同じケージ内で過ごしてくれたそうで、思わず号泣してしまったといいます。

投稿主さんの元で過ごすことになった2匹には素敵な名前がつけられました。衰弱していたのが「つくしくん」で木の上にいたのが「さくらちゃん」です。

安心感と幸せに包まれる兄妹

つくしくんは猫風邪による高熱や鼻水に悩まされご飯も食べられなかったのですが、病院での処置や薬の効果で無事に食欲が戻ったようです。そして、常に不安や恐怖を感じていたであろう2匹はあっという間に懐いてくれたといいます。

安心してくれて、すっかり「お膝猫」となったつくしくん・さくらちゃん兄妹。また再会できた2匹の幸せを願うばかりです。

動画を見た視聴者たちからは、「こんなに人を信じられる子たちを捨てるなんて……」「胸が痛くなるくらい締め付けられました」「再会できてよかった」「兄妹一緒に幸せになってほしい」「思わず泣けました」といったコメントが寄せられました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。