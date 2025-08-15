つぶらな瞳にキュン♡【3COINS】自慢したくなる可愛さ！「ぬいキーホルダー」

トレンドを押さえたおしゃれ & かわいいアイテムをGETするなら【3COINS（スリーコインズ）】がおすすめ！ 今回は、リーズナブルな価格がうれしい「ぬいぐるみキーホルダー」をピックアップ。ぜひ、店舗でチェックしてみてください。

可愛すぎる～っ！「ぬいぐるみキーホルダー」

最初にご紹介するのは、本物のわんちゃんのようなもふもふ感がかわいすぎるこちらのキーホルダー。ぺたんとおすわりをしているようなシルエットもキュートです。首にはハートのチャーム付き。後ろはパールデザインになっていて、どこから見ても可愛いのがうれしいポイントです。大きすぎず、小さすぎずのちょうどいいサイズでバッグやポーチなどいろいろなところにつけられそう。カラーは、アイボリー・ブラウンの2種類。お値段は\660（税込）です。

色違いで欲しいっ！「ぬいぐるみキーホルダー」

2品目は、つぶらなおめめに見つめられると手に取りたくなってしまいそうな、こちらのキーホルダー。きゅるんとした目とつやつやなお鼻がとにかく可愛くて、見ているだけできゅんきゅんしそう。ふわふわな素材で、つい触ってしまいそうです。骨型のチャームには「TOP DOG」の文字。パール風の首輪がより可愛さを引き立ててくれています。ブラウン・ホワイトの2色がラインアップ。色違いでGETするのもおすすめです！ お値段は\550（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A