¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÆÁ±ÊÊâ¡Ö»ä¤âÁá¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×ÆþÃ«¶Á¤ËÂ³¤¯¥ë¡¼¥¡¼V¤Ø¹¥°ÌÃÖ
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NEC·Ú°æÂô72¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡·Ú°æÂô72¥´¥ë¥ÕËÌC¡á6625¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¥ë¡¼¥¡¼ÆÁ±ÊÊâ¡Ê19¡á¥»¥¤¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤È1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤Ã¤¿ÆÁ±Ê¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤á¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤é½Ð¤Æ½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢16ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼¡¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¥Ñ¥¿¡¼¤â°®¤êÊý¤âÊÑ¤¨¤¿¡£Àè½µ¤ÏÂç·¿¥Þ¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó·¿¤Ë²óµ¢¡£°®¤êÊý¤Ï¥¯¥í¡¼¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥¯¥í¡¼¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¡ËÎý½¬¤Ç¤Ï²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£°Õ³°¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¡£¹ç·×25¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤È¤áÃ£À®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡7·î¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦JAL¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÂç²ñÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Ëé¡Ëã¿¾¡Ê¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡Ë¤òÈ¯¾É¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢é¡Ëã¿¾¤ÏÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤À¤È»×¤¦¡×¡£ÅÀÅ©¤òÂÇ¤Á²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï2½µÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡Ö·à¾ìÈÇµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¦Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¤ò´Ñ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö³«»Ï5Ê¬¤Çµã¤¤¤¿¡×¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿19ºÐ¡£Æ±¤¸¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¤¬6·î¤Î¥Ë¥Á¥ì¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡Ö»ä¤âÁá¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£