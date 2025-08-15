元MMAガチ勢の女子レスラーが、突然本気モードに…。プロレスの試合で見せた、まるで格闘ゲームのような連続キックとセクシー度の高い“お色気”パフォーマンスが、ファンの人気を集めている。

【映像】まるでゲームのような“鬼キック”→セクシーポーズ

WWEの公式アカウントが、NXTブランドの試合からセクシー系ファイター・ローラ・ヴァイスの“鬼キック”動画を公開。2人の対戦相手に容赦ないキックの嵐、さらにセクシー要素満載のボーナス攻撃も相まって、ファンの目を楽しませている。

1対2の攻防で、動画のローラはミドルキック×2で次々となぎ倒し、裏拳、スピンキックから連続キックで相手をコーナーまで追い詰める。さらに、追撃してくる相手にはクルクルと狂気のスピンキック葬――まるで格ゲーやカンフーのような無双ぶりだ。

ここで終わらず、「2人とも大したことないわね…」とリング中央で腰とヒップをフリフリするセクシーポーズのファンサで盛り上げると、高速ヒップアタック〜スーパープレックスとプロレス的なムーブできっちり締め、“魅せる”意識も忘れていない。

この格闘とレスリングの絶妙な融合に、ファンも反応。「爆発的な攻撃だ」「ローラが動き出したら手が付けられないね」「リアリティのある戦い方が好き」「彼女が何をやらかすかワクワクする」「WWE女子部門の未来」と、エネルギッシュな攻撃にポジティブな言葉が並んだ。

メジャーなMMAプロモーションBellator出身で、格闘家として実績のあるローラ。テクニシャンとしてのスタイルとマーシャルアーツの要素が、ファンの間で大きな期待を集めている。

