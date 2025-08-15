ÆüËÜÀª¤Ï±¶»³¡¢¹¾¸¶¤ÈÂÐÀï¡¡ACLE1¼¡¥ê¡¼¥°
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï15Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëºÇ¾å°ÌÂç²ñ¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤ò¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢Ä®ÅÄ¤ÎJ1Àª¤Ï±¶»³¡¢¹¾¸¶¡¢FC¥½¥¦¥ë¡Ê°Ê¾å´Ú¹ñ¡Ë¾å³¤³¤¹Á¡¢¾å³¤¿½²Ö¡¢À®ÅÔ¡Ê°Ê¾åÃæ¹ñ¡Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î15Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï½Ð¾ì24¥Á¡¼¥à¤¬ÅìÀ¾12¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç4»î¹ç¤º¤Ä·×8¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÊý¼°¤ÇÁè¤¦¡£Æ±¤¸¹ñ¤Î¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤ÏÂÐÀï¤»¤º¡¢12¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á8°Ì¤Þ¤Ç¤¬16¶¯¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡ACLE¤Î²¼°ÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëACL2¤Ï32¥Á¡¼¥à¤¬8ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢J1GÂçºå¤Ï¥Ê¥à¥Ç¥£¥ó¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Ê¹á¹Á¡Ë¤ÈÆ±¤¸FÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë