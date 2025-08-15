VTuberグループ「にじさんじ」に所属するラトナ・プティが1st EVENT「みんなで掴んだ初舞台！」をTFTホール 500にて8/2に開催した。

ラトナ・プティが「初めて舞台に立つならこの曲」と選んだのはYOASOBIの「舞台に立って」

ラトナ・プティにとっては初のソロイベントとなる本公演。白を基調にした会場はライブ会場というより綺麗なパーティー会場のようでどことなくアットホームな雰囲気が漂う。そんな中ラトナが「舞台に立って」を歌唱しながら登場。ラトナの魅力の一つはASMR配信等でも光ってきた癒しの声。そんな声とこの会場の雰囲気は正にピッタリだ。「今日は最後まで楽しんでこ〜！」の声にファンたちも歓声をあげ、待ちに待ったイベントに会場のボルテージが上がる。

MCでは初のソロイベントということで本人も高揚を隠せない様子で、「タオルありがとう〜」と告げる。この会場は複数のライバーを擁するライブに比べると小さめの箱でかなりファンとのコミュニケーションが取りやすい会場だ。そんなお互いの声がよく響く会場のためラトナとファンが両者共に緊張している様子がわかり、微笑ましい。

そんな緊張をほぐすかのように次曲「Booo！」へ。この曲はとにかく可愛らしい曲で歌詞とマッチした振り付けでラトナが会場を魅了する。そんな姿に「かわいい〜！」の声も飛んだ。

ライブの空気感が馴染んできた所で1つ目の企画「BINGO！」がスタート。ルールはシンプルでラトナがルーレットを回し、1列でもビンゴを達成した時点での挙手制となる。景品は次の企画への参加権ということでファンたちはドキドキだ。企画がはじまると1個1個の数字に「ない〜！」「あるわけないだろ！」と普段のにじさんじライブでは絶対にみかけないラトナとそのファンたちらしいコール＆レスポンスに会場が盛り上がる。

ビンゴの勝者が出揃うと次の曲「おまえも♡」では大好きの歌詞に合わせてファンからは「おれもー！」のコールが飛び交う。ライブならではの感情の投げ合いに双方から笑顔がこぼれる。ハッピーな空気はそのままに「君色に染まる」へと滑らかに移行すると、先程までのラトナより少し大人びた声が会場を駆け抜け色彩豊かな歌声にファンたちは魅了された。

ライブが終わると、次の企画「ぷてちのあなたのことを占っちゃうぞタロット占いコーナー」へ。こちらが先程のコーナーの勝者景品となる。ラトナが冗談交じりに「罰ゲームかな？」と告げると会場からは笑いがこぼれた。

実際に始まると、まずビンゴを達成したファンが一番前へ。そこにスポットライトが当たるという何とも非日常的な雰囲気が広がる。どのファンも流石に緊張の面持ちがみえるが、ラトナが全員にあだ名を聞き名前を呼んで会話をしてくれるため全員満面の笑みになるのが印象的だった。占いの内容としては「ぷてちとこれからどのような関係になるのか？」や「職場の人間関係で良い関係を築くにはどうしたらいいか？」までネタ的なものからガチなもので多岐にわたり、ラトナの適格(？)な占いもあり会場は和やかな雰囲気に包まれた。

コーナーは続く。「ぷてちのなんでも質問コーナー」と題した企画は文字通りのもの。「リスナーのことをどう思っていますか？」という質問には愛情たっぷりに「大好きですよ」と応え、「あざとい一言をください」には「かわいいだけじゃダメですか？」と言ったものの最後には「うるせ〜！」とラトナ節を炸裂させ個性豊かな時間を届けた。

ステージのラストを飾ったのはピアノアレンジの「君の知らない物語」。先程までとは打って変わった艶やかな雰囲気に会場は酔いしれ、ラトナの初ソロイベントは大成功で幕を閉じた。

アンコールは「ファンサ」で登場。可愛い系のカバー曲の定番ともいえるこの曲の魅力を最大限に引き出すラトナの一挙手一投足にファンたちが吸い込まれていく。この曲はラトナ自身が自分に寄り添った曲と語り、歌い終わると思わずファンへの感謝で涙する場面も。そんな心温まるひと時にファンもラトナも「ありがとう」と呼びかけあう。そうして最後には何とラトナが指揮をとり、ファンたちが歌う「BELIEVE」が会場に木霊した。小中学生以来に歌った人ばかりだったはずだが、ラトナの声に応じて歌う姿は素直な可愛らしい姿だ。他のイベントでは中々みられない距離感の近さ。これもまたラトナとそのファンたちが築いてきたものなのだろう。これからも応援しないわけにはきっといかない。そんな大切な時間だった。

文＝田中諒

ライブ情報

ラトナ・プティ1st EVENT 〜みんなで掴んだ初舞台！〜

2025年6月27日(金) 17:00 〜 2025年8月17日(日) 23:59

タイムシフト視聴期限

2025年8月18日(月) 23:59

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ