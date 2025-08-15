¡Ösit tight¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÂÎ¤ò¤®¤å¤Ã¤È½Ì¤á¤ÆºÂ¤ë¡×¤À¤±¤É¡Ä¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ösit tight¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¹²¤Æ¤ºÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡¦Æ°¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÂÎ¤ò¤®¤å¤Ã¤È½Ì¤á¤ÆºÂ¤ë¡¦¤¤Ä¤¯ºÂ¤ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ösit tight¡×¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡¦Æ°¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖThe boss asked us to sit tight until the client makes a decision.¡×
¡Ê¾å»Ê¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬·èÄê¤ò²¼¤¹¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë
»÷¤¿É½¸½¤Ë¡¢¡Öhold tight¡×¡á¡Ö¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡×¤ä¡Öwait it out¡×¡á¡Ö¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô