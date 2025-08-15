¡Ú½ªÀï¤ÎÆü¡ÛÀï¸å£¸£°Ç¯¡¡Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¼êµ¤òÏ¯ÆÉ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
½ªÀï¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Ç80Ç¯¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢µ²±¤ä¶µ·±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï15Æü¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¼êµ¤òÏ¯ÆÉ¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼½ÐÀÊ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80Ç¯Á°¤ÎÀµ¸á¡£¶Ì²»ÊüÁ÷¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤«¤é¹ñÌ±¤Ë½ªÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÄ¹Ìî»Ô¤Ë½»¤à3¿Í¤¬ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï85.6ºÐ¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ²í»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë
¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥½Ï¢Ê¼5.6¿Í¤¬¤¦¤Á¤Ë¥É¥«¥É¥«¥É¥«¤Ã¤È¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¤¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤¬Íè¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¡ÊÊì¤Ë¡ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡×
´Ý»³¤ß¤è»Ò¤µ¤ó¡Ê82)
¡ÖÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤È¡¢ÀÚ¤Ëµ§¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤¤¤Þ¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ä¶µ·±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ä¿Üºä»Ô¤Î¹â¹»À¸5¿Í¤¬¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¼êµ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¯ÆÉ
¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î³ÆÃÏ¤Ç6Ëü¿Í¤â¤ÎÆ±Ë¦¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÈ¾¤Î¿ÍÃ£¤Î°ä¹ü¼ý½¸¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡Ä¡×
ÃæÌî°É¼÷¼Ó¤µ¤ó¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë
¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿¼¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£