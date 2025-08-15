¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó±ûÀî¤«¤³¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ë¡Ö¿§µ¤¤Î²ô¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÅ±ð¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ûÀî¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ªËß¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¡¢ÏÓ¤Ë¥·¥ã¥®¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò³Ý¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤·¡¢¿§µ¤¤Î²ô¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥«¥³¤Á¤ã¤ó¡¢åºÎï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¡¢ÍÅ±ð¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î±ð¤ä¤«¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤·¡¢»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£