¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ç53ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤ÈÆâ±ï¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£Èï³²½÷À¤ÎÂ¼è¤ê¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£8·î6Æü¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡ÄÈï³²¼Ô¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï
¡¡8·î15ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿´ôÉì»Ô¤Ë½»¤àÎ©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¡¢Æâ±ï¤ÎºÊ¡¦¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¡£
8·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤ÎÀî´ß¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¡¦Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢14Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î6Æü¤Ë¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Î©Ìî¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà¤Ç½ù¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î6Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤âÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ä¤ê¤È¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢1¿Í¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ´ôÉì¸©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤Î8·î6Æü¤´¤í¡£»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÎ©Ìî¤µ¤ó¤È¹çÎ®¤·¤¿Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾È½¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤²º¤ä¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÆ¬¤â²¼¤²¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Î½Õ¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¿À¸¶ÍÆµ¿¼Ô¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ä¡£
¶á½ê¤Î¿Í¡§
¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤²º¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Î¿Í¤¿¤Á¡£ÉáÄÌ¤ËÃçÎÉ¤¯É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¶á½ê¤Î¿Í¡§
¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤±¤ì¤ÉÆ¬¤â²¼¤²¤Ê¤¤¡£°§»¢¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡×
¢£Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¡×
¡¡»àË´¤·¤¿Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬15ÆüÄ«¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎ©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¡ä
¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤âÈà½÷¤ÎÉô²°¤Î¥¯ー¥éー¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤ÎÎ©·ï¤â»ëÌî¤Ë»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£