¡Ú´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡Û¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É¡ß¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦!¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö²¦êµ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¿¹¤Î¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Ü¥«¥É¡£±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¡¢Ç»¸ü¡õ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ïÉÊ¤¬º£¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤
(@SW_Chief¤è¤ê°úÍÑ)
(@SW_Chief¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥Õ(@SW_Chief)¡×¤µ¤ó¡£¥È¡¼¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¤È¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤ÈìÔÂô¤ËÈ¾Ê¬¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¡Ä¡Ä!
Åê¹Æ¼ç¤Î¥Á¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºî¤êÊý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¡¢¡Ö¡¿©¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤È±ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¤ªÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢1.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(8·î13Æü»þÅÀ)¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Äºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤¬È¾Ê¬¤â¾è¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¹ë²Ú¡Á¡×¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿ÍâÆü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤½¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹! ¤½¤·¤Æ²¦êµ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¡×¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤ pic.twitter.com/wAbCVdXXYY- ¥Á¡¼¥Õ (@SW_Chief) August 2, 2025
¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤
(@SW_Chief¤è¤ê°úÍÑ)
(@SW_Chief¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥Õ(@SW_Chief)¡×¤µ¤ó¡£¥È¡¼¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¤È¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤ÈìÔÂô¤ËÈ¾Ê¬¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ä¤Ä¡Ä¡Ä!
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¤ªÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢1.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(8·î13Æü»þÅÀ)¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Äºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤¬È¾Ê¬¤â¾è¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¹ë²Ú¡Á¡×¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿ÍâÆü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤½¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹! ¤½¤·¤Æ²¦êµ¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¡×¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
¥¢¥Ü¥«¥É¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤ pic.twitter.com/wAbCVdXXYY- ¥Á¡¼¥Õ (@SW_Chief) August 2, 2025