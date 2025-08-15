Instagramに投稿されたのは、ワンコと赤ちゃんに姉弟の絆が芽生えていく様子です。初対面の時は赤ちゃんを怖がっていたというワンコですが、今では素敵なお姉ちゃんに成長してくれたそうで…？投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、ワンコの優しくて尊い姿が話題になっています。

【動画：初対面の赤ちゃんを怖がり震えていた犬→だんだん距離が近づいて、現在は…尊すぎる『本当のお姉ちゃんのような光景』】

赤ちゃんとの初対面で、ワンコがビビりまくり！

ママさんとパパさんに赤ちゃんが誕生し、ポメラニアン×マルチーズのMIX犬「ベポ」ちゃんに弟ができました。

退院したママさんが赤ちゃんを連れて帰って来た日、ベポちゃんはママさんの足にぴょんぴょんと飛びついて熱烈歓迎してくれたそう。

ところがママさんが赤ちゃんを抱っこしていることに気づいた途端に、「知らない子がいる…！」とビビッて逃げて行ってしまったとか。

嬉しそうにブンブン振っていたしっぽは下がり、部屋の端っこにお座りしてプルプル震えるベポちゃん。ママさんのそばに行きたいけれど赤ちゃんが怖くて近づけず、しばらく遠くから様子をうかがっていたそうです。

だんだん距離が縮まって…

その後、ベポちゃんはベッドの下に隠れてしまい、全然出てきてくれなかったとか。もともとビビりな性格とのことなので、赤ちゃんを受け入れてくれるまでには時間がかかるかも…？

…と思いきや、翌日には赤ちゃんに対する恐怖よりも興味が上回ったようで、ベポちゃんは隠れるのをやめて様子を見にくるようになったとか。

ベビーベッドで寝ている赤ちゃんを覗き込み、そっと見守っていてくれる場面もあったそう。

素敵なお姉ちゃんに成長

そしてだんだん2人の距離は縮まっていき、いつしかベポちゃんは素敵なお姉ちゃんに成長！今では赤ちゃんが泣いていると、ママさんやパパさんよりも先に駆けつけてくれるといいます。

きっと赤ちゃんと過ごすうちにお姉ちゃんになったという自覚が芽生え、「私がこの子を守ってあげなくちゃ！」という気持ちがわいてきたのでしょう。ベポちゃんの優しさと成長に、心が温かくなりますね。

赤ちゃんが家族に加わると、ママさんやパパさんをとられたように感じてヤキモチを妬いてしまう子もいますが、ベポちゃんはいつも赤ちゃんに優しく寄り添ってくれているとのこと。今後もベポちゃんと赤ちゃんの絆がどんどん深まり、姉弟仲良く楽しい日々を過ごしてほしいですね！

この投稿には「可愛すぎる」「最初は戸惑ってたけど、すぐに受け入れてお姉ちゃんしてて、キュンとしました」といったコメントが寄せられています。

ベポちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「bepo_aiai」をチェックしてくださいね。

