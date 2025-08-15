¹âÃÎÅìÀ¸¡¢·ÝÇ½³¦¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×ÌäÂê¤Ç»ýÏÀ¡¡¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤À¤±¡©¤½¤Î¸å¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹áÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤¬X¤Ç¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶ìÇº¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤À¤±¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£³Î¤«¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ÂÎÏ¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤à¤·¤íÃÏÈ×¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¡¢À¯¼£²È¤ÎÊý¤¬¤è¤Û¤É´Å¡¹¤À¤È»×¤¦¤¬¡£¤Þ¤¡²¶¤Ë¤ÏÌµ±ï¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£