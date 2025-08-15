Ë©ÍéÂç²ð¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥é¤µ¤ì¤¿²áµî¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Ë©ÍéÂç²ð¤µ¤ó¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡£±£´ÆüÉÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥é¤µ¤ì¤¿Ë©ÍéÂç²ð¤Î²áµî¡¡¤½¤¦¡¢»ä¤Ï¥·¥É¥Ó¥·¥ã¥¹¤ËÆ´¤ì¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¤Î²»¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡³Ú´ï¤òÊú¤¨¤¿Ë©Íé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸»ú¤òÂÎ¤ËÉÁ¤¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡ªË©Íé¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡¼¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö°Õ³°¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë©Íé¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤ËÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢ËÉºÒ»Î¡¢·ò¹¯µ¤¾Ý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¤äÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£