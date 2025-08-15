µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡A¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÊä¶¯¸õÊä¤Î¥ê¥¹¥È¾å°Ì¤È¥Þ¥ë¥«»æ¤¬ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤¬Æ±1Éô¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÊä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¥Þ¥ë¥«¤¬14Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFW¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤È¶¥¤ï¤»¤ë¿·ÀïÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¹â³Û¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢A¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïµ×ÊÝ¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏAC¥ß¥é¥ó¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ä¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£