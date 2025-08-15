¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÄ¾Á° ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤«¡¡´ôÉì¡¦ËÜÁã»Ô¤Ç½÷À°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï
´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ç¡¢½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ôÉì»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¤Ï¡¢8·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤ÎÀî´ß¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÎ©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢15Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°Æü¤Î6ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤Æ1¿Í¤Ç´ôÉì¸©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Î©Ìî¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤ÎÎ©·ï¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£