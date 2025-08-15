8月21日にプロフィギュアスケート選手の本田真凜さんの初写真集『MARIN』（講談社）が発売されます。発売を前に早くも重版が決定しました。また新たに先行カットが公開されました。



【写真】ドレスを着たままプールにダイブ！気持ちよさそうな本田真凜さん

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ撮影のデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。同作は、少女のような無垢な横顔から艶やかな大人の表情まで、多彩な姿を収録。トップアスリートならではのしなやかな身体美など、彼女の魅力が詰まった一冊です。



先行第4弾は、台中の人気アイスクリームショップ、郊外のリゾートホテルの室内で撮影されたもの。打ち合わせで自身が提案したリファレンスをもとに、リラックスムードの中撮影されたアンダーウエアのショット。フレイバーやトッピングを選び、撮影後完食したアイスクリームと一緒に撮影した、自撮り風のショット。どちらも等身大の姿がギュッと詰まったカットです。



写真集の電子書籍版（オールカラー144P＋限定特典８P、税込み2970円）は彼女自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8P付きで発売されます。本田さんは「これでもか！とトッピングがたくさんできたドデカアイスクリーム!! 大きな蝶々のクッキー、食べるのもったいないくらい可愛いかったけど、写真集におさめられて思い残すことはなし!! いただきまーす！」とコメントしました。



【本田真凜さんプロフィール】

2001年8月21日生まれ。京都府出身。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、2025年11月からは宇野昌磨アイスショー「Ice Brave2」の全国ツアーに出演。9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。