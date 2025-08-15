²¼Ãå°Æ·ï¤Ç¹â¹»Âà³Ø¤ÎÈþ½÷¥°¥é¥¨¥ó¥µ¡¼¡¡¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¡¡º£½Õ¤«¤é½÷»ÒÂçÀ¸¤Ë
²¼ÃåPR°Æ·ïÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹â¹»Âà³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Á¡¼¤Þ¤¤µ¤ó¤¬½µ´©FLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ó¥¢³¦ÀÊ´¬¤ÎÈþ¾¯½÷¤Á¡¼¤Þ¤¤µ¤ó¡¡ÊÑ·Á¿åÃå¤Ç½µ´©SPAÉ½»æ&¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì
2024Ç¯¤ËN¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢2025Ç¯½Õ¤«¤é¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Á¡¼¤Þ¤¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
19ºÐ¡¡2005Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡¡T157¡¡O·¿¡¡¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¢Î¹¹Ô¡¢¥Ð¥¹¥±¡¡ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¡¡2023Ç¯¡¢²¼ÃåPR°Æ·ïÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹â¹»Âà³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡£Æ±Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯9·î26Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¤¬¸¸Åß¼Ë¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@116tn_1¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@116tn_¡Ë