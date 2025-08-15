◇第107回全国高校野球選手権大会第10日・2回戦 明豊6-1佐賀北（2025年8月15日 甲子園）

聖地初安打が明豊の3年ぶりの3回戦進出への決勝打になった。5回1死満塁から辻田拓未（3年）が中越えに走者一掃の3点二塁打。塁上でのガッツポーズとともに、1日遅れの誕生日を自ら祝った。

「踏み込んで外を狙った。甲子園でヒーローになれて、生まれてから一番いい誕生日になりました」

14日が18歳の誕生日だった。試合前日だったが、夕食後に同期の仲間たちと宿舎近くのスーパーに行き、プロテインなどのプレゼントを渡された。「センターを越えたのも、プロテインのおかげかもしれない。1回戦では自分だけノーヒットだったし、打てて最高の夏になった」と表情を崩した。

甲子園春夏通算68勝の高嶋仁監督から智弁和歌山で勝負の厳しさを教わった川崎絢平監督も「シングルヒットでいいなと思っていたら、それ以上の結果を出してくれた。6月の1カ月、全く打てず、辻田本人も悩んでいた。黙々と課題に取り組んだことが形として出た」と辻田の成長を認めていた。