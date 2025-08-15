¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤«¡Ä°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë3Æ¬¤ò¶î½ü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù
ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¡£¤Ê¤¼ÅÐ»³µÒ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤Îµß½õÂâ¤ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É18¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÁÜº÷¤¬±«¤ÎÃæ¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÃËÀ¤È2¿Í¤ÇÅÐ»³Ãæ¤À¤Ã¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ2¿Í¤Ï¡¢¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤ÆÅÐ»³Æ»¤ò²¼»³Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Í§¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ó¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃËÀ¤ÏÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ö¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÐ»³µÒ¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µß½õ¤µ¤ì¤¿ÅÐ»³µÒ¡Ö¡Ê½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡ËÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ15Æü¡¢ÁÜº÷¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÐÎ¤Ä®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤«¤é°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½êÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ3Æ¬¤âÈ¯¸«¡£3Æ¬¤Ï¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ò¥°¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿ÍÆîÃÎ¾²¡¦¥Ò¥°¥Þ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Æ£ËÜÌ÷Á°Íý»öÄ¹¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤ò¥¯¥Þ¤Ï¶²¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ò¸«¤ë¤ÈÆ¨¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÂ¿¿ô¡×
¤½¤ì¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÈÅÐ»³µÒ¤ÎÀÜ¿¨¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤«Êª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤È²¿¤«¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¡¢¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ·â¤¬Â¿¤¤¥¯¥Þ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¡Öº£¡¢ÌÜ·â¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¸ÄÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÂçÂÎ1.5¥á¡¼¥È¥ë¡£¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Î¥¯¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦ÍÄÃÕ±à»ù¤¬³¹Ãæ¡¢Êâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î¤½¤Ð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡×·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
