「素敵やわ」MEGUMI、宮古島旅のプライベートショットを公開！ 自然体な美貌に「綺麗」と称賛の声
俳優のMEGUMIさんは8月15日、自身のInstagramを更新。宮古島を訪れた際のプライベートショットを公開し、反響を呼びました。
【写真】MEGUMIの宮古島旅プライベートショット
コメントでは、「素敵やわ」「綺麗」「可愛い過ぎるよぉ〜」「宮古島イイネ」「沖縄へようこそです」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「先月、宮古島の旅へ行ってきました」MEGUMIさんは、「先月、宮古島の旅へ行ってきました」などとつづり、7枚の写真を投稿。ホテルから海を眺める姿や、海で泳ぐMEGUMIさんのソロショットなど、宮古島でのバカンスを満喫する様子です。1〜3枚目で、MEGUMIさんは黒いキャミソールワンピースを着用しており、あでやかな肩と美しい鎖骨が目を引きます。
「MEGUMI様…相変わらずお美しい」2日には、「最近はこんな格好でお送りしました」とつづり、衣装から私服までさまざまなファッションを披露したMEGUMIさん。ファンからは「MEGUMI様…相変わらずお美しい」「どんなジャンルも似合っちゃう」「上品かつ可憐です」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
