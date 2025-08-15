½ªÀï¤ò·³´Ï¾å¤Ç·Þ¤¨¤¿¸µÄÌ¿®Ê¼¡¡À¸¤«¤µ¤ì¤¿Ì¿¤ÈÈóÀï¡¦Ê¿ÏÂ¤Î´ê¤¤
80Ç¯Á°¤Î8·î15Æü¡£
ÄÌ¿®Ê¼¤È¤·¤Æ·³´Ï¤Î¾å¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ¤¬ÉÙ»³»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Î¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÀïÁèÂÎ¸³¤ÏÎð98¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤é80Ç¯ÌÜ¤ÎÈóÀï¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æî¤µ¤ó
¡Ö¤¨¤¨¤Ã ÀïÁè½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
Æî ¹°¤µ¤ó98ºÐ¡£
ÉÙ»³»Ôºß½»¤Ç¤¹¡£
80Ç¯Á°¡¢½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï·³´Ï¤Î¾å¤Ç¤·¤¿¡£
17ºÐ¤Ç³¤·³ÅÅÂ¬³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·È¾Ç¯¸å¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢³¤·³ÄÌ¿®Ê¼¤ÎÇ¤¤Ë½¢¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï³¤ËÉ´Ï¡Ö¹ñ¸å¡×¡¢860¥È¥ó¡£
ÆüËÜ³¤·³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤ÊÉôÎà¤ÎÁ¥¤Ç¤·¤¿¤¬´Ï¼ó¤ËµÆ¤ÎÌæ¾Ï¤òÉÕ¤±¤¿¡Ö·³´Ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
1945Ç¯8·î15ÆüÁáÄ«¡£
¹ñ¸å¤ÏÂè104ÀïÂâ¤È¤·¤Æ¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯Ë¤·âºîÀï¤Ç¤ÎÁ¥ÃÄ¸î±Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤áÂ¾2ÀÉ¤È¤È¤â¤ËÃÕÆâ¤ò½Ð¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ¥¤¬¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Ç¥Ã¥¤Ç¤Þ¤À¿¶¤Ã¤ÆÎ¦ÃÏ¤¬¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ÆÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆË¹»Ò¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤ä¤È¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤È¡×
～½ªÀï¤Î¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤ë～
¡Ö¾å¤ÎÊý¤Ç¤¶¤ï¤¶¤ï¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡£·ë¶É¾¯¤·¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¼«¤é½ªÀï¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¤¨¤¨¡¢ÀïÁè½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÀïÁèËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤â¤¦¡¢Ì¿½¦¤¤¤·¤¿¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤ó¤¿¤âÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ª¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¿½¦¤¤¤·¤¿¤È¡×
¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë³¤ËÉ´Ï¡Ö¹ñ¸å¡×¤ÏÆÃÊÌÍ¢Á÷Á¥¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉü°÷Á¥¡×¤Ø¤ÈÌò³ä¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔÀï»þÅÀ¤Ç³¤³°¤Ë¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ660Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸å¤Ï8·î16ÆüÁáÄ«¡¢°ú¤ÍÈ¤²¼Ô¤òÆüËÜ¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¥½Ï¢ÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿³òÂÀ¤ØÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¤ò±¿¤Ö¡¢½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢Éþ ¤ò²¿Ëç¤âÃå¹þ¤ßÉþ¤Î¾å¤ËÉþ¡¢¤Þ¤¿Éþ¡¢Î¾¼ê¤Ë²ÙÊª¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡¢¤³¤ì°Ê¾å»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ËÉé¤±¤¿¤¬¤±¡£¤³¤¦¤¤¤¦Á¥¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤¬¤Ë¡Ù¡ØÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤â¤¦ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¤ä¡Ù¤È¸À¤¦¤¿¤é¡Ø¤Ï～¡Ù¤È¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¡×
Á¥¾å¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£
8·î15Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò°ìÃ¶¤Ï¤¢¤¤é¤á¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î°ìÂçÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ï¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤ËÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£»à¤Ë¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¤¬º£ÅÙ¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡×
Æî¤µ¤ó¤Ï77ºÐ¤«¤é92ºÐ¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´ÖÃÏ¸µ¤Î»ÍÊýÀÖ½½»úÊô»ÅÃÄ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆºÒ³²µß¸î¤Ê¤É¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤«¤µ¤ì¤¿Ì¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦ÀïÁè¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¡¢³ËÊ¼´ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸¶»ÒÇúÃÆ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ÍÎà¤ÎÇËÌÇ¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×
8·î15Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËèÇ¯ÀïÁè¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Æî¤µ¤ó¡£1Æü¤âÁá¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦Àï¸å80Ç¯¤Î²Æ¤Ç¤¹¡£