¸©Ì±²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë¤ÏÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤é¤ª¤è¤½350¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÄÃÎ»ö¤Ï¼°¼¤Ç¡Ö»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤êÀï¸åÀ¤Âå¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ëº£Æü¡¢Èá·à¤ò2ÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¡¢¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿°äÂ²¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬80.1ºÐ¤È½é¤á¤Æ80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïË×¼Ô¤ÎºÊÂåÉ½¡¦Æ£Àî¤¤ß¤ñ¤µ¤ó¡Ê105¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀïÁè¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀïË×¼Ô¤Î¤ÒÂ¹ÂåÉ½¡¦Ãö¾åÂóÏ¯¤µ¤ó¡Ê25¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÀè¤Î50Ç¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÀïË×¼Ô¤Ï·³¿Í·³Â°¤äÉÙ»³Âç¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ3Ëü765¿Í¤Ç¤¹¡£