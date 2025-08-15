¸©Æâ¸á¸å¤Ë·ã¤·¤¤±«¡¡ÉÙ»³»ÔÊ¿ÃÏ¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó
ÉÙ»³¸©Æâ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ïº£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±«¡£¸á¸å5»þ¤´¤íKNB¤Î¤¢¤ëÉÙ»³±ØËÌ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
»ë³¦¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É·ã¤·¤¯±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬ÉÙ»³»Ô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»³»Ô¤ËÂç±«¹¿¿å·ÙÊó¤¬¡¢¼Í¿å»Ô¤ËÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¸©ÅìÉô¤¬50¥ß¥ê¸©À¾Éô¤¬30¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®ÅÄÅç¤Ç¤Ï¹â²Í²¼¤ÎÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÄÌ¹Ôµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ15Ê¬¤´¤íJR¹â»³Àþ¤ÏÃöÃ«±Ø¤ÇÂç±«¤Î¤¿¤á±«ÎÌ·×¤¬µ¬À©ÃÍ¤ËÃ£¤·¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö6ËÜ¤ÈÆÃµÞÎó¼Ö2ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¾åÂì¤Î¾ï´ê»ûÀî¤Ë¤¢¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î²ÏÀî¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¸á¸å£³»þÈ¾²á¤®¡¢ÀîÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÆÍÁ³¤ÎÂçÎ³¤Î±«¤ËµÞ¤¤¤Ç±«¤òÈò¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ïº£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£