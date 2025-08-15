【アイブロウ】サナ ニューボーンがリニューアル♡「イージーアイブロウ」新登場

眉メイクに自信を与えてくれる『サナ ニューボーン』の人気アイブロウが、この夏さらに進化。シリーズ累計販売本数360万本*1を突破した「パウダリーペンシルブロウEX」が、描きやすさも仕上がりも向上した「イージーアイブロウ」としてリニューアル登場しました。ふんわりパウダリーな質感、高発色、そして夜まで落ちないキープ力で、あなたの眉をもっと美しく、もっと簡単に。

ふんわり×高発色の進化系ペンシル

「イージーアイブロウ」は、従来のパウダリーペンシルブロウEXを処方改良し、ふんわり感と密着感を両立。

新たに採用した被膜形成成分で高発色を実現し、重ね描き不要で時短仕上げが可能になりました。2mmの細芯がするするとなめらかに描け、ダマになりにくくムラのない美しい眉を演出します。

美容液成分（パンテノール*3）配合で、メイクしながら眉毛ケアもできるのが嬉しいポイント。

ブラシで叶えるナチュラルふんわり眉

付属のぼかしブラシは、やさしい肌あたりと自然なぼかし効果が好評。

描いたラインをさっとぼかすだけで、柔らかく立体感のあるナチュラル眉に。

パウダリーな質感と相まって、まるでプロのような仕上がりが簡単に叶います。外出先でのメイク直しにも便利で、これ一本で眉メイクが完成します。

豊富な5色展開で似合う色が見つかる

サナ ニューボーン イージーアイブロウ 01～05

価格：990円（税込）

人気色はそのままに、新たなトレンドカラーを追加。ブラウン系からグレー系まで揃った全5色は、どんな髪色・肌色にも合わせやすく、理想の眉色がきっと見つかります。

毎日の眉メイクがもっと楽しくなる♡

「イージーアイブロウ」は、描きやすさ・仕上がり・持ちの良さ、すべてがパワーアップ。忙しい朝も、ふんわり自然な美眉が短時間で完成します。

5色展開で自分にぴったりのカラーが選べるのも魅力。眉メイクに悩んでいた方も、きっと「これが正解！」と思える1本に出会えるはずです。

新しくなったサナ ニューボーンで、毎日の眉メイクをもっと楽しく、美しく仕上げてみませんか？