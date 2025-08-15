¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¸µNHK²Æì¥¢¥Êà¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´á¥Ý¡¼¥º¤¬Ê¨Æ¡Ö²£¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¡ª¡×¡ÖÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡ª¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë¡ª¡×
¥Ô¥¿£Ô¡¢Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¶¯Ä´¡ª
¡¡¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¥°¥é¥Þ¥é¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â²Ú²ÚÅ·¹ñÃ´ÅöÆü ¤ä¤¿¤¿¤¿¤¿¡Á ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ë¤ë¤ë¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡Çò¤Î¥Ô¥¿T¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ò¤Þ¤Í¤¿²£¸þ¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡ª¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö½Ð¤¹¤®½Ð¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥á¥í¥ó¡×¡Ö¤¦¤ª¡¢¥Ç¥Ã¥«¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥°¥é¥Þ¥é¥¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¤ÆÎÉ¤·¤À¡¼¡×¡Ö²£¸þ¤¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²£¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤â¤«¤µ¤ó¡¢¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£