【ACLE】「神戸と町田は全く同じ相手」「広島が１番キツそう」リーグステージのカード決定で感想様々！日本でvs金森健志が２試合実現
８月15日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ組分け抽選会が開催され、対戦カードが決まった。
ACLEはまず東地区と西地区で12チームずつに分かれ、リーグステージ８試合を実施。各地区の上位８チームがホーム＆アウェーのラウンド16へ、同ラウンドを制した８チームがサウジアラビアで一斉開催されるファイナルズ（準々決勝以降）に進む。
マレーシアの首都クアラルンプールで行なわれた抽選会の結果、日本勢のヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアの対戦相手は以下の通りとなった。
●ヴィッセル神戸
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
●サンフレッチェ広島
【ホーム】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
【アウェー】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
●FC町田ゼルビア
【ホーム】
蔚山HD（韓国）
メルボルン・シティ（オーストラリア）
FCソウル（韓国）
成都蓉城（中国）
【アウェー】
上海海港（中国）
ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）
上海申花（中国）
江原FC（韓国）
この結果を受け、SNS上は様々な感想で溢れている。
「神戸と町田は全く同じ相手なのね」
「上海海港、上海申花はアウェー鬼きつい」
「サンフレだけオーストラリア行きになる羽目に」
「オーストラリアは時差ないけど季節と真逆な上、移動距離も厳しい」
「韓国勢のアウェーが２つある広島が１番キツそう」
「多分、移動で苦労しそうなのがサンフレッチェ」
「町田のホームの相手がそのまま広島のアウェーの相手になるのね」
「後は日時。過密になるのは避けたい」
「対戦相手も重要だけど試合日時がとにかく気になる！」
「神戸と町田に行けばタケシと会えるかな」
タケシとはアビスパ福岡から、メルボルン・シティへの移籍が決まった金森健志のこと。新天地のオーストラリア王者は、神戸と町田の本拠地での試合が予定されており、母国凱旋時は大きな注目を集めそうだ。そのほかにも度々の日韓戦など、トピックは目白押しだ。
