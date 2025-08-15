山形県鶴岡市の湯野浜海水浴場は海を楽しむ人たちなどで賑わっています。

【写真を見る】今年は猛暑に大雨...湯野浜海水浴場にぎわう 海の家にとっては「ちょっとありがたい状況」（山形・鶴岡市）

今年は猛暑となっていますが、海の家にとってはちょっとありがたい状況のようです。

県内有数の海水浴場、鶴岡市の湯野浜海水浴場はきょうも家族連れなどで賑わっていました。

訪れた人「たのしい！友達と来たから楽しい！海最高！！」

海水浴場にある海の家「さかえや」では海風を受けながら、一休み。

訪れた人「おいしい」

今年の夏は、晴れれば猛暑、雨は大雨となりましたが・・・様子はどうだったのでしょうか。

さかえや料理長 菅原律子さん「もう去年に比べれば結構来て下さったんじゃないかな。去年、一昨年とずっと悪かったのでグーンと伸びたということはないが去年から見れば、ちょっとうれしいかな」

猛暑の影響で海の家の利用客は増え、売り上げも例年に比べ伸びているという事です。

さかえや料理長 菅原律子さん「いつものようにおいしく丁寧にやろうと工夫した。作る側としては」

■毎年楽しみに！

こちらの家族は毎年、海と海の家に来るのを楽しみにしています。

訪れた人「必ずここに来る、やっぱり子どもがいるので、シャワーが使えたり、休める場所があったり、ご飯が食べたりというのがあるので、すごく便利に使わせてもらっている。唯一の存在なのでありがたい。定期的に来れればと思います」

さかえや料理長 菅原律子さん「こっちは張り切っているが雨降らないように。雨が降ったらどうしても来ないので。おかげさまで無事故で何事もなく過ごしてこられたので、それが何より。これから１０日弱あるのでみなさんから来ていただければ」

猛暑と大雨。天候に悩まされたという人も多い今年の夏。海水浴客を支える海の家の営業もラストスパートです。