ËüÇî¤ò³¤¤«¤é¼é¤ë¡ª¡Ö°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥Æ¥íÂÐºö¤È¤·¤Æ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¿¦°÷¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤äÉÔ¿³Êª¤¬¤Ê¤¤¤«Ç°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§
¡¡ËüÇî¤ò³¤¤«¤é¼é¤ë¡Ä³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¿¦°÷¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢Å´Æ»¤ä¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå»Ô¤äºæ»Ô¤Ê¤É¤«¤éÁ¥¤ÎÄê´üÊØ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÄê´üÊØ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤È¤·¤Æ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¿¦°÷¤¬¾è¤ê¹þ¤ßÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ê¤É¤ËÉÔ¿³Êª¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¾èµÒ¡Ë¡Ö³¤¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ê¾èµÒ¡Ë¡Ö¥Æ¥í¤È¤«¤ÇÇúÈ¯Êª¤äÌôÊª¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¿Í½Ð¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¾è¤ê¹þ¤àÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£