¡Úºå¿À¡Û¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¼éÈ÷¤Ç¤â¸«¤»¤ë¡¡Íî²¼ÅÀ¤Ë°ìµ¤¤Ë¶î¤±¹þ¤ß³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹¥Êäµå¡¡ÂÇ¤Ç¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬5²ó¡¢°µ´¬¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀõ¤¤°ÌÃÖ¤ØÂÇµå¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¶áËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÍî²¼ÅÀ¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤ËÍî¤Á¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áËÜÁª¼ê¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ö¤òÊÖ¤·¡¢Êáµå¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤òÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥é¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ö¤òÏ¢ÂÇ¡£¾Î»¿¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂÇ¤Ç¤âÌöÆ°¡£½é²ó¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡Ö¿·¿Í¤«¤é¤Î7Ç¯Ï¢Â³130°ÂÂÇ¡×¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£