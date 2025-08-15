ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢Á°ÅÄÍø²ÈÌò¤Çº×¤ê¤Ë»²²Ã¡¡¡ÖÅÂ¡Á¡ª¡×¡ÖÎÉ½ã¤µ¤ó¡Á¡ª¡×¤ËÂ³¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢Çú¾Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬£±£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç£¶·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¶âÂôÉ´ËüÀÐ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¡¢Á°ÅÄÍø²ÈÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ïº£Ç¯¤Îº×¤ê¤Ç¡¢²Ö·Á¤ÎÁ°ÅÄÍø²È¸ø¤Ë·èÄê¡£Á°ÅÄÍø²È¸ø¤ÏËèÇ¯¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤ÏÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢¿ØÆâ¹§Â§¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£´£±Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿ÎÉ½ã¤¬Æ»Ï©¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡ÖÎÉ½ã¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¡¢¡Ê´ÑµÒ¤Ï¡ËÎÉ½ã¤µ¤ó¡Á¡ª¤Ê¤Î¤«¡¢Á°ÅÄÍø²È¡Á¡ª¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤±À¼¤Ê¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¡ØÅÂ¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡ØÁ°ÅÄ¸ø¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤°¤é¤¤¡¢¶âÂô¤Î¿Í¤ÏÁ°ÅÄÍø²È¤¬¹¥¤¡£°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ØÍø²È¸ø¡Ù¡¢¤¢¤È¡ØÎÉ½ã¤µ¤ó¡Á¡Ù¡¢¡ØÅÂ¡Ù¤È¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡Ö¡Øº£Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡Á¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£