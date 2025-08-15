µð¿Í¡¡»³ºê°Ë¿¥¤¬º£µ¨ºÇÃ»£Ë£Ï¡¡ºå¿À¡¦Âç»³¤Ë»àµå¤«¤é£²¥é¥ó¡¡¶áËÜ¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¡£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÃÇ
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬º£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤ËÏ¢Â³»Í»àµå¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É½øÈ×¤«¤éÀ©µå¤¬Íð¤·¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£»Í²óÀèÆ¬¤Çº´Æ£µ±¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿Âç»³¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¶áËÜ¤Ë£²ÅÀº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë£±£²¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¥²¡¼¥àº¹¤òµÍ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î±¦ÏÓ¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£