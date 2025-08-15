RKK

·§ËÜ»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¥¢ー¥±ー¥É¤Ç¡¢7·î²¼½Ü¤«¤éÍî½ñ¤­¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÁÈ¹ç¤Ï¡¢Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤ËÊ£¿ô¤ÎÍî½ñ¤­¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¡¡Èï³²ÆÏ¤â¸¡Æ¤

¾åÄÌ¾¦±É²ñ ÅÄ¸¶À¿Ìé²ñÄ¹¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

¾åÄÌ¾¦±É²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾åÄÌ¥¢ー¥±ー¥É¤Ç¤Ï7·î26Æü¡¢ºÇ½é¤ÎÍî½ñ¤­¤¬Ãì¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ£¿ô²ó¡¢Íî½ñ¤­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾åÄÌ¾¦±É²ñ ÅÄ¸¶À¿Ìé²ñÄ¹¡ÖÊÁ¤¬°ã¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤¿Êª¤Ï°ì½ï¡¢¥Ú¥ó¤«²¿¤«¼Á¤Ï°ì½ï¡×

¤µ¤é¤Ë15ÆüÄ«¡¢¿·¤¿¤ÊÍî½ñ¤­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¦±É²ñ¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô¡ÖÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë£²¿ÍÁÈ¤ÏÄÌ¤ê¤¶¤Þ¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç£²¤«½ê¤ËÍî½ñ¤­¤ò¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

Íî½ñ¤­¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤13Æü¤Î¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÃË2¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Î³ÎÇ§¤Ç¡¢ÊÌ¤Î3¤«½ê¤âÆ±¤¸ÃË¤é¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾åÄÌ¾¦±É²ñ ÅÄ¸¶À¿Ìé²ñÄ¹¡Ö·§ËÜ¤Ï¤­¤ì¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤ËÍî½ñ¤­¤¬¤¢¤ë¤È·§ËÜ¤Î¥¤¥áー¥¸¤â°­¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍî½ñ¤­¤Ï¡¢¾¦±É²ñ¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â8¤«½ê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾¦±É²ñ¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£