タレント磯山さやか（41）が15日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー25周年となる今年、写真集を発売とすると発表した。

「この度、磯山さやか デビュー25周年となる10月22日、最新写真集を発売することになりました 最高な一冊に！よろしくお願いします！」と発表。果物を両手に口元を膨らます写真と、赤色のビキニにぬれた白Tシャツ姿の写真を公開した。

磯山の投稿に対し「中学生の時からずっとファンのアラフォーです 買います！！ 私の誕生日が10月23日なので、自分へのバースデープレゼントとさせてもらいます！」「あなたは茨城の宝です。誇りです」「このムチムチがたまらない」「かわいくもアリ美しくもアル 磯っちはすてきです」などと書き込まれていた。

磯山は1983年（昭58）10月23日、茨城県生まれ。高校在学中にグラビアアイドルとしてデビュー。高校野球の女子マネジャー経験を持ち「野球通」として知られる。ほかにバラエティーやドラマなど幅広く活躍。故郷・茨城県の「いばらき大使」を務める。故志村けんさんの舞台「志村魂」には10年から出演を続けた。ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」などに出演中。