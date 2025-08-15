ボディは固め、メンタルはやわらかめ。歌うプリン系VTuber『結夢プリン-KatamePurin-』、元気にポケポケ実況してます『のりくんの休憩所』をご紹介します。

ボディは固め、メンタルはやわらかめ。歌うプリン系VTuber『結夢プリン-KatamePurin-』

『【#自己紹介 】プリンです！VTuber一問一答自己紹介【結夢プリン】#新人VTuber』

――まずは自己紹介をお願いします

結夢プリンさん：「歌うプリンの『結夢プリン（かためぷりん）』でございます。ショート動画を中心にあまりプリンらしくない歌を歌っていたり、ゲーム配信などもしたりしています。今後はお芝居などもやっていきたいと思ってるVTuberでございます。将来は人型のボディを目指して活動しています！」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

結夢プリンさん：「『神凪ユウキ』さんというVTuberさんが昔からの知り合いで『やってみたらいいじゃないか』と言ってもらえたので始めてみました。人間の姿とか可愛らしい姿で自分が振る舞える自信がなかったので『プリンなら楽しいことをやっても許されるだろう』みたいな感じで始めました」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

結夢プリンさん：「おすすめは『プリンです！VTuber一問一答自己紹介』というタイトルの動画です。半分以上ここから見つけていただき、特にギャップを面白がっていただいている動画なのでおすすめします。

内容がファンネームやファンアートタグを紹介するというものだったんですが、その規模ではない時に作っていたので答えられないことがあると思ってたんですけど、Xでリスナーの方が『答えられなくてもいいんですよ』と背中を押してくれて、結果的に色んな人に見ていただけたものになります」

【#自己紹介 】プリンです！VTuber一問一答自己紹介【結夢プリン】#新人VTuber

https://youtu.be/mJ5tPBmUJO4?si=Z7_CEYOmB4toE680



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

結夢プリンさん：「まだまだ活動開始から日が浅いのでこれからいろんなコンテンツをやっていくんですが、基本的にプリンらしからぬことをいっぱいやっていくので、そのギャップや声を楽しんでいただければと思います。これからも活動頑張っていきますので『美少女プリン』になるまで見守ってください。よろしくお願いします！」

結夢プリンさんが美少女プリンになるまで、この機会にぜひチャンネルをご覧ください！

YouTubeチャンネル『結夢プリン-KatamePurin-』

https://www.youtube.com/@strongerpudding

Xのアカウント『結夢プリン@VTuber』

https://x.com/strongerpudding

元気にポケポケ実況してます『のりくんの休憩所』

『対戦中に出したダメージ分の食費で大阪万博ご飯食べれるポケポケがヤバすぎたｗｗｗ【のりくんの休憩所】』

――まずは自己紹介をお願いします

のりくん：「今は『ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）』というゲームを主軸に活動していて、ショート動画ではデッキの紹介、ロング動画ではみんなが楽しめる隙間時間に見られるような動画を投稿しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

のりくん：「周りのYouTuberさんとかを普通にリスナーとして見ていて『この人たちみたいになりたいな』というのが一番のきっかけですね。表舞台に立って仕事をするのが結構小さい頃からの夢で、今そういう表舞台に立てているのが嬉しいですね」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

のりくん：「おすすめは『対戦中に出したダメージ分の食費で大阪万博ご飯食べれるポケポケがヤバすぎた』というタイトルの動画です。この動画はがちがちの実写で、カメラとかマイクとか本当に買って撮影したのでおすすめします。外撮影みたいな感じだったので、人の目がちょっと怖かったですね。やっぱり外で撮影するというのはそういう怖さがありますね」

対戦中に出したダメージ分の食費で大阪万博ご飯食べれるポケポケがヤバすぎたｗｗｗ【のりくんの休憩所】

https://youtu.be/gW5O6_9pi3E?si=XEIhQcyHeGoQJUNr



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

のりくん：「これからも面白いポケポケ動画をどんどん投稿して、視聴者さんとともに成長していきたいなと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします！」

ポケポケに関する動画を投稿し続けるのりくんの活動について、今後も目が離せません！

YouTubeチャンネル『のりくんの休憩所』

https://www.youtube.com/@norikunOqO

Xのアカウント『のりくんの休憩所』

https://x.com/norikunFN

