¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ£²£°ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô¡¡Ì´¤Ï¡Ä¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ç³èÌö¡×¡Ö£É£Ô¾ðÊóÊ¬Ìî¤ÇÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¡×
½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô¤Ç¤Ï£±£µÆü¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ£²£°ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£±£µÆü¤Ï½©ÅÄ¸©Æâ£±£µ»ÔÄ®Â¼¤Ç£²£°ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Û»Ô¤Î¡Ö£²£°ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤Ë¤Ï£²£°£°£´Ç¯ÅÙ¤ËÀ¸¤Þ¤ì£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Ë£²£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ë£³£¸£±¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¼ÔÂåÉ½¡¦¹©Æ£¿ð´õ¤µ¤ó¡Û¡Ö»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤òÍê¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼°Åµ¤Ç¤Ï²¸»Õ¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä½©ÅÄ¸©³°¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡££²£°ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾Íè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¿·³ã¤ÇÂç³ØÀ¸¡Û¡Ö¾Íè°åÎÅ¸½¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ÚÀçÂæ¤ÇÂç³ØÀ¸¡Û ¡Ö£É£Ô¤È¤«¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÏ¸µ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ÚÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¡Û ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¿¤¤¡×
Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤¢¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤Ø¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
