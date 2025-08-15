¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¡ÖÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò²þ¤á¤Æ¶»¤Ë¹ï¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡¡Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤Î¼°¼¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¸«²ò¡¢¹Í¤¨¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò²þ¤á¤Æ¶»¤Ë¹ï¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼°¼¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤òº£¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍýÂç¿Ã¤Î¼°¼¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£