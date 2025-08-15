¡ÖÀè½µ¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö°ã¤¦°ìÌÌ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ê¤ç¤¦¤á¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÍýÁÛ¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤á¥¯¡¼¥ë·Ï¡×
¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡Ù(ABEMA)¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¾º¬Î¿Êå(¤½¤Í¤ê¤ç¤¦¤¹¤±)¤ÈÅ·µÜ²êÍ£(¤¢¤Þ¤ß¤ä¤á¤¤)¡£º£²ó¡¢¡È¤ê¤ç¤¦¤á¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¹ðÇò¤Î½Ö´Ö¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤éÁ¾º¬Î¿Êå¡¢Å·µÜ²êÍ£
¡û¤á¤¤¡Ö¹ðÇò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê?¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤¤:¤³¤Î¿Í¤·¤ã¤Ù¤é¤ó¤Ê¤¡¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦? Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Í·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:º£»×¤¨¤Ð¡¢Í·±àÃÏ¶ì¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È°ã¤¤²á¤®¤Æ¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤á¤¤:Í·±àÃÏ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ç2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤á¤¤:½ª¤ï¤Ã¤Æ2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¿Í¤ä¤Ã¤¿¤éÉÔ°Â¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹ðÇò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê? ¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¡£Ä«¥Ç¡¼¥È½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í·±àÃÏ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¤á¤¤:¸À¤Ã¤Æ¤è(¾Ð)!
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤¤:ÇÈÄ¹¤¬°ì½ï¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡È¹¥¤¤À¡É¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:BBQ¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¿¼Ìë¤ËºÇ½é¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤·¡¢ÏÃ¤â¹ç¤¦¤«¤é·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£³¤¤ÎÁ°¤Ç¹ðÇò¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤á¤¤:Àè½µ¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤È¤«¤ä¤ë¤³¤È¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤Æ¤¿¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ËÍ¤â½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤ÇÀÅ¤«¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦°ìÌÌ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤¤:¿²¤ë¡£¤³¤ì°ìÂò¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ªÃë¿²¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¹¡£
¤á¤¤:LINE¤È¤«¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤Í? ¸á¸å3»þ¤È¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Ã¤Æ¡£¿²¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤À¤«¤é¡£²È¥Ç¡¼¥È¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¤ª¤â¤·¤í·Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤á¥¯¡¼¥ë·Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤á¤¤:¤¦¤ó¡¢°ì½ï¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¸½¼ÂÅª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤á¤¤:¤³¤Î¶õµ¤´¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
º¸¤«¤éÁ¾º¬Î¿Êå¡¢Å·µÜ²êÍ£
¡û¤á¤¤¡Ö¹ðÇò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê?¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤¤:¤³¤Î¿Í¤·¤ã¤Ù¤é¤ó¤Ê¤¡¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦? Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½Í·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:º£»×¤¨¤Ð¡¢Í·±àÃÏ¶ì¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È°ã¤¤²á¤®¤Æ¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤á¤¤:Í·±àÃÏ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ç2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤á¤¤:½ª¤ï¤Ã¤Æ2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¿Í¤ä¤Ã¤¿¤éÉÔ°Â¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹ðÇò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê? ¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¡£Ä«¥Ç¡¼¥È½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í·±àÃÏ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¤á¤¤:¸À¤Ã¤Æ¤è(¾Ð)!
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤¤:ÇÈÄ¹¤¬°ì½ï¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡½¡½¡È¹¥¤¤À¡É¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:BBQ¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¿¼Ìë¤ËºÇ½é¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤·¡¢ÏÃ¤â¹ç¤¦¤«¤é·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£³¤¤ÎÁ°¤Ç¹ðÇò¤Ê¤ó¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¤á¤¤:Àè½µ¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤È¤«¤ä¤ë¤³¤È¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤Æ¤¿¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ËÍ¤â½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥¯¡¼¥ë¤ÇÀÅ¤«¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦°ìÌÌ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤¤:¿²¤ë¡£¤³¤ì°ìÂò¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ªÃë¿²¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¹¡£
¤á¤¤:LINE¤È¤«¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤Í? ¸á¸å3»þ¤È¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¡É¤Ã¤Æ¡£¿²¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤À¤«¤é¡£²È¥Ç¡¼¥È¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¤ª¤â¤·¤í·Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤á¥¯¡¼¥ë·Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤á¤¤:¤¦¤ó¡¢°ì½ï¡£
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±:¸½¼ÂÅª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤á¤¤:¤³¤Î¶õµ¤´¶¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡£