　アジアサッカー連盟(AFC)は15日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の組み合わせ抽選会を行い、日本勢のガンバ大阪はナムディン(ベトナム)、ラーチャブリーFC(タイ)、東方足球隊(香港)と同じグループFに入った。

　ACL2は9月17、18日に東地区のグループリーグが開幕。ホーム&アウェーの総当たりで6試合を行い、2位以上がラウンド16に進出する。ラウンド16、準々決勝、準決勝までは東地区内での対戦となり、ホーム&アウェーで開催。決勝戦は西地区王者との一発勝負で、開催地は持ち回りのため今季は西地区で行われる。

　西地区ではFWクリスティアーノ・ロナウド、FWサディオ・マネらを擁するアルナスル(サウジアラビア)などが出場している。

【東地区】

▼F組

ガンバ大阪

ナムディン(ベトナム)

ラーチャブリーFC(タイ)

東方足球隊(香港)

▼E組

北京FC(中国)

マッカーサーFC(オーストラリア)

大埔FC(香港)

コンアン・ハノイFC(ベトナム)

▼G組

バンコク・ユナイテッド(タイ)

セランゴールFC(マレーシア)

ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)

ペルシブ・バンドン(インドネシア)

▼H組

浦項スティーラーズ(韓国)

パトゥム・ユナイテッド(タイ)

カヤ・イロイロ(フィリピン)

タンピネス・ローバーズ(シンガポール)

【西地区】

▼A組

アルワスル(UAE)

エステグラル(イラン)

アルムハラク(バーレーン)

アルウェダト(ヨルダン)

▼B組

アルアハリSC(カタール)

アンディジョン(ウズベキスタン)

アルカダグ(トルクメニスタン)

アルハルディヤ(バーレーン)

▼C組

セパハン(イラン)

アルフセイン(ヨルダン)

モフン・バガン(インド)

アハルFC(トルクメニスタン)

▼D組

アルナスル(サウジアラビア)

アルザウラー(イラク)

イスティクロル(タジキスタン)

FCゴア(インド)