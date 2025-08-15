ACL2の組み合わせ決定!! G大阪はベトナム、タイ、香港勢と同組に
アジアサッカー連盟(AFC)は15日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の組み合わせ抽選会を行い、日本勢のガンバ大阪はナムディン(ベトナム)、ラーチャブリーFC(タイ)、東方足球隊(香港)と同じグループFに入った。
ACL2は9月17、18日に東地区のグループリーグが開幕。ホーム&アウェーの総当たりで6試合を行い、2位以上がラウンド16に進出する。ラウンド16、準々決勝、準決勝までは東地区内での対戦となり、ホーム&アウェーで開催。決勝戦は西地区王者との一発勝負で、開催地は持ち回りのため今季は西地区で行われる。
西地区ではFWクリスティアーノ・ロナウド、FWサディオ・マネらを擁するアルナスル(サウジアラビア)などが出場している。
【東地区】
▼F組
ガンバ大阪
ナムディン(ベトナム)
ラーチャブリーFC(タイ)
東方足球隊(香港)
▼E組
北京FC(中国)
マッカーサーFC(オーストラリア)
大埔FC(香港)
コンアン・ハノイFC(ベトナム)
▼G組
バンコク・ユナイテッド(タイ)
セランゴールFC(マレーシア)
ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)
ペルシブ・バンドン(インドネシア)
▼H組
浦項スティーラーズ(韓国)
パトゥム・ユナイテッド(タイ)
カヤ・イロイロ(フィリピン)
タンピネス・ローバーズ(シンガポール)
【西地区】
▼A組
アルワスル(UAE)
エステグラル(イラン)
アルムハラク(バーレーン)
アルウェダト(ヨルダン)
▼B組
アルアハリSC(カタール)
アンディジョン(ウズベキスタン)
アルカダグ(トルクメニスタン)
アルハルディヤ(バーレーン)
▼C組
セパハン(イラン)
アルフセイン(ヨルダン)
モフン・バガン(インド)
アハルFC(トルクメニスタン)
▼D組
アルナスル(サウジアラビア)
アルザウラー(イラク)
イスティクロル(タジキスタン)
FCゴア(インド)
